2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından Kavaklı Çobandağı bölgesinde yürütülen Eren Abluka- 2 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen Eren Abluka- 2 operasyonu esnasında jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist; 1 M-16, 1 kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

Demirören Haber Ajansı / Güncel