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MSB, Şehit Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda atış gerçekleştirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarınca Şehit Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda hava savunma silahları ile kara hedeflerine atış gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarınca Şehit Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda hava savunma silahları ile kara hedeflerine atış gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2'nci Ordu Komutanlığı ve 3'üncü Ordu Komutanlığı hava savunma birlikleri tarafından, Şehit Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda hava savunma silahları ile kara hedeflerine atış gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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