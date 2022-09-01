2'nci ' İyilik Treni' Pakistan'a yola çıktı

ANKARA'dan sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a 452 ton acil ihtiyaç malzemesi taşıyan 2'nci ' İyilik Treni' hareket etti. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, "Bu sabah itibarıyla 10 kargo uçağımız Pakistan'a ulaşmış durumda. 2'nci treni de gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta da inşallah 3'üncü trenimizi buradan yine birlikte uğurlama imkanımız olacak" dedi.

Türkiye, 14 Haziran'dan bu yana devam eden yağışların neden olduğu sel felaketi ile mücadele eden Pakistan'a yardımı sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında 500 ton acil ihtiyaç malzemesi taşıyan ilk ' İyilik Treni', 30 Ağustos'ta Ankara'dan hareket etti. Çadır, gıda kolisi ve muhtelif ihtiyaç malzemelerinden oluşan 452 ton acil yardım malzemesi taşıyan 2'nci ' İyilik Treni' de Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. Törene AFAD Başkanı Yunus Sezer'in yanında Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun katıldı. Tren, İran'ın Zahedan İstasyonu'na kadar toplam 3 bin 991 kilometre mesafeyi 8 günde kat edecek.

Konuşmaların ardından Pakistan'da hayatını kaybedenler için dua okundu ve tren uğurlandı.