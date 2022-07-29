2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı

2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı

KAYSERİ'de, girdikleri evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan G.D.Ç. (36) ve A.D. (36) isimli iki kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

KAYSERİ'de, girdikleri evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan G.D.Ç. (36) ve A.D. (36) isimli iki kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçen 9 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için eve giren 2 hırsız 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını G.D.Ç. (36) ve A.D. (36) isimli kadınların yaptığını belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan kadınlardan G.D.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Sevilay Ay - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title