Adana'da tefecilik yoluyla 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ve borcu olan kişilere icra yoluyla maaşlarına el koydurduğu öne sürülen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-2 milyon TL haksız kazanç sağlayan 2 tefeci tutuklandı

-Tefecilerin borcu olan kişilerin icra yoluyla maaşlarına el koydurttuğu ortaya çıktı

ADANA - Adana'da tefecilik yoluyla 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ve borcu olan kişilere icra yoluyla maaşlarına el koydurduğu öne sürülen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 2 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 38 kişiye senet ve çek karşılığında faizle borç verdiği borcunu ödemeyenleri ise icraya vererek 2 milyon TL haksız kazanç sağladıklarını ve 10 kişinin borcuna karşılık icra yoluyla maaşının bir kısmını haciz koydurttuğu belirlendi. Yapılan operasyonda Yusuf C. ve Mehmet G. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 bin TL değerin de senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, her iki şüphelide emniyetteki ifadesinde suçlarını itiraf ettiği iddia edildi.