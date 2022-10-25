2 milyon metrekarelik çiftlikte hem eğitim hem üretim

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde öğrencilere uygulamalı eğitimin yanı sıra, öğretim üyelerine hayvanlar üzerine araştırma yapma imkanı sunuluyor. Çoğunluğu manda olmak üzere 200 kadar büyükbaş, 1000 civarında koyun ve 4 de atın bulunduğu 2 milyon metrekarelik çiftlik, alanında Türkiye'nin en büyüğü.

AKÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde hayvancılık üzerine önemli araştırmalar yapılıyor. Yaklaşık 2 milyon metrekare üzerine kurulu çiftlikte manda da yetiştiriliyor. Manda sütünden elde edilen manda kaymağı ve manda yoğurdu fakülte bünyesindeki tesiste üretilerek, bölge halkı ve kenti ziyarete gelenlere satılıyor. Hem öğrencilerin uygulamalı eğitim alabildiği hem de öğretim üyelerinin araştırmalarını yürütebildiği çiftlikte mandanın yanı sıra inek, koyun ve at da bulunuyor.

AKÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü Durmuş Fatih Başer de çiftliğin 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu olduğunu dile getirdi. Çiftliğin bir bölümünü hayvanların yemini üretmek için kullandıklarını söyleyen Başer, kalan alanlarda da hayvan yetiştiriciliği yaptıklarını ifade etti. Çiftlikte 1000-1100 civarında küçükbaş barındığını belirten Başer, 200'e yakın da manda ve sığır olduğunu anlattı. Manda sütlerinden manda kaymağı üretildiğini aktaran Başer, koyunlar ve mandaların hem öğrencilerin eğitimi ve uygulamalar için hem de öğretim üyelerinin araştırmaları için kullanıldığını anlattı.