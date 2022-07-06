2 Malili Göçmen Libya Açıklarında Hayatını Kaybetti - Haberler

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2 Malili Göçmen Libya Açıklarında Hayatını Kaybetti

Xinhua - Güncel
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2 Malili Göçmen Libya Açıklarında Hayatını Kaybetti

BAMAKO, 6 Temmuz (Xinhua) -- Mali Yurtdışındaki Malililer ve Afrika Entegrasyonu Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre 3'ü çocuk 22 Malili kısa süre önce Libya açıklarında hayatını kaybetti.

BAMAKO, 6 Temmuz (Xinhua) -- Mali Yurtdışındaki Malililer ve Afrika Entegrasyonu Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre 3'ü çocuk 22 Malili kısa süre önce Libya açıklarında hayatını kaybetti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu 22 kişi, 22 Haziran 2022 tarihinden bu yana Libya açıklarında tehlike altında bulunan 83 kişilik göçmen grubunun parçasıydı" ifadeleri kullanıldı. Aralarında Malililerin de bulunduğu 61 kişi ise kurtarıldı. Bakanlık, kurtarılanların kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığını ve ülkelerine iadeleri için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirtti. Son yıllarda Uluslararası Göç Örgütü'nün desteğiyle Malili düzensiz göçmenler düzenli şekilde Libya'dan ülkelerine iade ediliyor.

Xinhua / Güncel

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