2 KUZUYU YARI FİYATINA SATTIĞI İÇİN KENDİSİNE KIZAN PATRONUNA SİNİRLENİP, TÜFEKLE EYLEM YAPTI

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kasap ve adaklık olan işletmede çalışan Faruk K. (34), 2 kuzuyu yarı fiyatına sattığı için patronu ve diğer çalışanlarla tartıştı. Tartışmanın ardından kendini eve kilitleyerek, elinde pompalı tüfekle pencereye çıkıp eylem yapan Faruk K., 3 saatte ikna edilebildi. Elindeki tüfeğin ise boş olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi Molla Yusuf Mahallesi'nde yer alan müstakil evde meydana geldi. Erdal Gerni'ye ait kasap ve adaklık olan işletmede yardımcı olan Faruk K., iddiaya göre sabah saatlerinde 2 kuzuyu değerinin altında fiyata bir müşteriye sattı. Bunun üzerine kasap işletmesi sahibi ve çalışanları ile Faruk K. arasında sözlü tartışma yaşandı.

3 SAATTE İKNA EDİLDİ

'2 KUZUYU 1800 TL'YE SATMIŞ'

Faruk K.'ya ulaşmaya çalıştıklarında kendilerine kimsenin gelmemesini söylediğini belirten Gerni, " 'Kimse gelmesin annem babam da gelse onları da vuracağım' diyor. 'Allah ile kimse aramıza girmesin' şeklinde şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.