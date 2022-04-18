2. Küresel Kovid-19 Zirvesi 12 Mayıs'ta çevrimiçi düzenlenecek

ABD, Almanya, Endonezya, Senegal ve Belize yaptıkları ortak açıklamada, 2. Küresel Kovid-19 Zirvesi'nin 12 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu.

Söz konusu ülkeler yaptıkları ortak açıklamada, "İlk Kovid-19 Zirvesi'nin başkanı ABD, Karayip Topluluğu (CARICOM) Başkanı Belize, G-7 Dönem Başkanı Almanya, G-20 Dönem Başkanı Endonezya ve Afrika Birliği Başkanı Senegal olarak, 12 Mayıs 2022'de çevrimiçi olarak düzenlenen 2. Kovid-19 Zirvesine ev sahipliği yapacağımızı duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Zirvenin ilkinin 22 Eylül 2021'de düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, dünya liderleri, sivil toplum üyeleri, hükümet dışı kuruluşlar, hayırseverler ve özel sektöre aşılanma konusunda yeni taahhütler vermeleri için çağrıda bulunuldu.

Sadece var olan varyantlar ile mücadele için değil gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık krizleri konusunda da hazırlıklı olunması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, zirvenin ana başlıklarının, aşılanma, test ve tedavilerine tedarik edilmesi, sağlık çalışanlarının korunması ve salgına karşı hazırlık olduğu aktarıldı.