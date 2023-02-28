2 köpeği tüfekle öldüren sanık için yakalama kararı Güncel Haberler ANKARA'da, evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeğiyle öldüren ve tutuksuz yargılandığı davanın 2 duruşmasına da katılmayan Hanifi Karataş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. ANKARA'da, evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeğiyle öldüren ve tutuksuz yargılandığı davanın 2 duruşmasına da katılmayan Hanifi Karataş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hanifi Karataş, geçen yıl 22 Mart'ta, Mamak'ın Türközü Mahallesi'ndeki tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeğe av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü. Gözaltına alınan Karataş, savcılık sorgusunun ardından 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sanık Karataş, ilk duruşmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Karataş, bugünkü duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, Hanifi Karataş'ın geçen celse de duruşmaya mazeretsiz katılmadığını belirterek, hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karataş 22 Mart Ankara Güncel Haberler

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