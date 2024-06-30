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2 Kız Kardeş Yan Yana, 8 Aylık Bebek Annesinin Kucağında Defnedildi

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Özlem Nerse Karakaş ve kız kardeşi Rojbin Nesre, aynı mezarlıkta yan yana defnedildi. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı.

2 KIZ KARDEŞ YAN YANA, 8 AYLIK BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA DEFNEDİLDİ

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeğinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özlem Nerse Karakaş (33) ile kız kardeşi Rojbin Nesre'nin (31) cenazeleri Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'na getirildi. Kız kardeşler gözyaşları içerisinde yan yana defnedilirken, 8 aylık bebek de annesi Özlem Nesre Karakaş'ın kucağında toprağa verildi. Cenazeye, kız kardeşlerin yakınlarının yanı sıra, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu yüzlerce kişi katıldı.

Gözaltında bulunan TIR şoförü Halil Ç.'nin işlemleri devam ediyor.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mazıdağı trafik Mardin Bebek Yaşam Güncel Haberler

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