2 kişinin öldüğü kundaklama davasında sanık için 100 yıl 6 ay hapis cezası istendi

ANTALYA'da spot dükkanını ateşe vererek 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ufuk Binbir'in (40), toplam 100 yıl 6 ay hapsi istendi.

Antalya'da 2 Ocak'ta Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katındaki ikinci el eşya dükkanında çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Daire sakinleri kendini sokağa atarken, bitişikteki çamaşırhanenin sahibi Ahmet Özen, spotçu Lokman Derya Yılmaz, Seval Gençoğlu ve Mete Durupınar etkilendi. Hastaneye kaldırılan Mete Durupınar ile Ahmet Özen hayatını kaybetti. Olay yerinde çakmak gazı kutusu bulunması ve Lokman Derya Yılmaz ile Ufuk Binbir arasında alacak- verecek tartışması yaşandığının belirlenmesi ile kundaklama şüphesi ortaya çıktı. Ardından Ufuk Binbir, yangınla ilgili gözaltına alındı.

'KİMYASAL SATANLARA ÖLÜM'

Ufuk Binbir, ilk ifadesinde yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi. Ufuk Binbir, "Spotçudan daha önce mobilya ve televizyon alıp, 1500 lira parasını ödemiştim. Buna rağmen ürünlerim eksik gelmişti ve bu yüzden tartışma yaşamıştık. Spotçu arkadaşa 200 lira verip, sahte alkol almasını istedim. Dükkana gittiğimde alkolü bulamadığını söyleyip, bana 100 lira geri verdi. Ben de '200 lira verdim, diğer 100 liraya ne oldu' dedim. Sonra kavga ettik. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi. Sağlık kontrolüne götürülürken "Neden yaktınız?" sorusuna "Kimyasal satanlara ölüm" yanıtını veren Ufuk Binbir, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede, Ufuk Binbir ile iş yeri sahibi Lokman Derya Yılmaz arasında, alkol veya uyuşturucu almak için verilen paranın eksik iade edilmesi nedeniyle husumet oluştuğu, spotçuya giden Binbir'in koltukların üzerine benzin dökerek iş yerini ateşe verdiği kaydedildi. Ufuk Binbir'in "Yangının sebebini bilmiyorum" yönündeki savunmasının, delillerle örtüşmediği, 'suçtan kurtulmaya yönelik' bulunduğu vurgulandı. Savcılık, şüphelinin 2 maktule yönelik 'Olası kastla yangın çıkararak öldürme', müştekilere yönelik 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Zincirleme mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

'MALZEMELER BİLMEDİĞİ BİR ŞEKİLDE YANMAYA BAŞLADI'

Hakkında toplam 100 yıl 6 ay hapsi istenen sanık Ufuk Binbir, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında, "Malatya'da depremden zarar gördüğümüz için Antalya'ya geldim ve Muratpaşa Belediyesi temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladım. Lokman Derya Yılmaz'dan geçmişte koltuk takımı alıp, 1500 lira ödedim. Fakat sadece tekli bir koltuk geldi. Bu nedenle aramızda anlaşmazlık vardı. Paramı istemeye gittim. Küfrederek beni dükkandan kovdu. Tekrar paramı istedim, küfredip metal bir cisimle bana saldırdı, ben de vurdum. Lokman dükkandan kaçtığında dükkanın dışındaki malzemeler bilmediğim bir şekilde yanmaya başladı. Kendimi zorla kurtarıp kaçtım" dedi.

SUÇU SPOTÇUYA ATTI

Olay yerini Lokman Derya Yılmaz'ın yakmış olabileceğini belirten Binbir, "Müştekiler, olayı kendileri kurgulamış. Yırtık, delik deşik bir koltuk getirmiş bana. Yangını ben çıkarmadım. İçerde uyuşturucuları var, şişeler var. Belki de korkudan yangın çıkardı. Çünkü bana, 'Ben polise ne diyeceğim' demişti. Yakalandığımda sadece alkollü olduğumu ve ara sıra uyuşturucu kullandığımı söyledim" diye konuştu.

'200 LİRA VERİP UYUŞTURUCU ALMAMI İSTEDİ'

Spotçu dükkanı yanan ve yaralandığını belirten Lokman Derya Yılmaz, "Ufuk Binbir, üst kat komşumdur. Alkol kullandığını biliyordum ve bana uyuşturucu madde kullandığını söylemişti. Ufuk, 200 lira verdi. Zeytinköy'den uyuşturucu, bulamazsam el yapımı alkol almamı istedi. Ertesi gün Ufuk ne aldığımı sorunca, hasta olduğumdan gidemediğimi söyledim. Cebimden 100 lira çıkarıp verdim. Kalan 100 lirayı bana borcu olduğundan vermedim. Gitti ve tekrar geldiğinde 'Sen benim 100 liramı mı yiyeceksin, yanmaya hazır mısınız' dedi. Sanığın olay günü yüzünde maske vardı. Elindeki sıvıyı koltuklara döktü, ateşe verdi. Ben söndürmeye çalıştım. Ardından Ufuk'a sarıldım. Bana satırla saldırdı. Yanan yerleri elimle söndürmeye çalıştım. İş yerimde uyuşturucu satılmıyordu. Ben mobilya satarım, beni tanırlar" dedi.

'ŞAKA YAPIYOR SANDIM'

Yangın çıkmadan önce Lokman Derya Yılmaz ile dükkanda sohbet ettiğini belirten müşteki Seval Gençoğlu da "Lokman'ın yanına sık sık giderdim. Olay günü Lokman ile otururken Ufuk geldi ve 'Yanmaya hazır mısınız?' diye sordu. Şaka yapıyor sandım. Sonra dışarı çıktım ve orası yanıyordu. Sonra Ufuk ve Lokman arasında arbede başladı. Ufuk içerdeki eşyalara satırla vuruyordu. Bana da satırın arka bölümüyle vurdu. Şapkamı kapatıp, dışarı çıktım. Çevredeki insanlar yangına müdahale etti. Çakmağı ilk ateşlediğinde yüksek ateş çıkmadı, sonra Lokman koluyla silerek söndürdü. Ufuk benim dışarı çıkmamı da bir süre engellemişti" diye konuştu.

CİNAYET İDDİASI

Yangın sonucu hayatını kaybeden Mete Durupınar'ın annesi Kibare Açalya Akçan ise yaşanan olayın planlı cinayet olabileceğine işaret ederek, "Benim oğlum yangında öldü. Kasıtla çıkarılmış bir yangın. Lokman'ın dükkanı ve benim oğlumun dükkanı arasında 2 metre var. Oğlum daha önce tehdit edildiğini ve öldürüleceğini söylemişti. Hatta bir deftere, '8 Ocak'ta bir ihtimal benim için saldırı ya da infazım olabilir' yazmış. Onu da buldum ve cinayet büroya teslim ettim. Oğlumun öldürülmesi için bu yangın çıkartılmış olabilir" dedi.

'EVDEN ÇIKTIK, EŞİM DÜKKANDAN ÇIKAMADI'

Hastanede hayatını kaybeden Ahmet Özen'in eşi Hasibe Özen ise "İkametimizde 13 yıldır yaşıyoruz. Spotçuda çıkan yangın nedeniyle olay günü evden çıktık. Eşim çamaşırhane dükkanından çıkamadı ve dumandan etkilendi. Çıkan yangın ve kundaklamayı yapan Ufuk'u komşularımdan öğrendim. Yangını çıkaran kişi ve kişilerden şikayetçiyim. Eşim, olay sebebiyle hayatını kaybetti" dedi. Duruşmaya apartmanda çıkan yangına dair İtfaiye Daire Başkanlığı'nca hazırlanan zarar tespit raporu sunuldu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.