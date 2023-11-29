2 kişinin öldüğü kaza kamerada

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza Kozan'da 28 Kasım günü sabah karşı 04.00 sularında meydana geldi. Trafik kazasında 1.35 promil alkollü otomobil sürücüsü ile kamyon çarpıştı. Otomobilde bulunan Buğrahan Özcanve Polat Dinlerhayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün dönüş yaptığı esnada aynı istikametten gelen kamyon sürücüsünün otomobilin arkasından çarparak otomobilin karşı şeride fırladığı görüldü. Olayın hemen ardından 112 sağlık ekiplerinin gelmesi ve bölgedeki vatandaşların kaza yerine gitmeye çalıştığı görüldü.

Kazada otomobilde bulunan Buğrahan Özcanve Polat Dinlerolay yerinde hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsü H.M.Y. 1.35 promil alkollü olduğu ve hastanede yanında bulunan Y.S. ile tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken kamyon sürücüsü H.Ö.'nün emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.