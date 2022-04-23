2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA ARAÇ KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kazada hayatını kaybeden Sabri Çakıroğlu için bugün İzmit Yeşilova Merkez Camii'nde ikindide cenaze namazı kılındı.
Kazada hayatını kaybeden Sabri Çakıroğlu için bugün İzmit Yeşilova Merkez Camii'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Halde esnaflık yapan 3 çocuk babası Çakıroğlu'nun cenazesi Yeşilova Mezarlığı'nda toprağa verildi. Recep Çalık ise Kandıra'da son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu'nun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel