2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Kazada hayatını kaybeden Sabri Çakıroğlu için bugün İzmit Yeşilova Merkez Camii'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Halde esnaflık yapan 3 çocuk babası Çakıroğlu'nun cenazesi Yeşilova Mezarlığı'nda toprağa verildi. Recep Çalık ise Kandıra'da son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu'nun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel