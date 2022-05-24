2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Haberler

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2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, pompalı tüfeklerin kullanıldığı 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'te, pompalı tüfeklerin kullanıldığı 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Güneykent Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, aralarında alacak meselesinden husumet bulunan Cuma Arar (33), Mehmet Polat (35), Hüseyin Toğrul, T.İ. ve A.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma Arar, Mehmet Polat hayatını kaybetti, Hüseyin Toğrul ise yaralandı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ölümünün ardından kaçan T.İ. ve A.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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