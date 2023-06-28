Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2. kattan düşen bir şahıs ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

2. kattan düşen şahıs ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2. kattan düşen bir şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2180 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, H.K. 2. katta bulunan ikametinin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.