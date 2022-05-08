2 KATLI EVİN ÇATI KATINDA YANGIN - Haberler

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2 KATLI EVİN ÇATI KATINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, Yeni Çaydurt köyünde 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

BOLU'da, Yeni Çaydurt köyünde 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Yeni Çaydurt köyünde meydana geldi. Erol Çolak'a ait 2 katlı evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında evin çatı katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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