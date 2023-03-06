2 KATLI EVİN ÇATI KATI YANDI Güncel Haberler KARABÜK'te, 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. KARABÜK'te, 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta bulunan iki katlı evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gençer ailesinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangında çatı katını alevler sardı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın başladığı esnada 112 Acili arayarak haber veren İsmail Yıldırım, 'Yangını gördüğümde baca yangını olduğunu düşündüm. Daha sonra alevler büyümeye başladı. Alevler büyüdükten sonra 112'yi aradım' dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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