2 KATLI EVDE YANGIN

BOLU'da, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu.

Yangın, dün gece saatlerinde Yumrukaya köyünde Cemalettin Çırpan'a ait iki katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden evde yaşayanlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, ev hasar gördü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel