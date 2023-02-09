2 KARDEŞ VE BABA KURTARILDI, ANNE VE DİĞER BEBEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
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Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi'nde kurtarma ekipleri, Suriyeli bir aileye ulaştı.
Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi'nde kurtarma ekipleri, Suriyeli bir aileye ulaştı. Yapılan çalışmalarda 6 aylık ikiz bebeklerden biri ve 8 yaşında olan ablası 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Anne baba ve ikizlerden diğerine ulaşılması için çalışmalar aralıksız sürdü. 1 saat kadar sonra abla ile baba da kurtarıldı, anne ve diğer ikiz bebeği arama çalışmaları devam ediyor.
8 yaşındaki abla Hanin, 6 aylık ikiz bebeklerden ve baba Ahmet Ömeroğlu, hastaneye kaldırılırken, anne Esma ve diğer ikiz bebek Tehliye için de umutlu bekleyiş devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel