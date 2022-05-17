Son dakika haber... 2 KARDEŞ KAVGADA ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler

KARS'ın Arpaçay ilçesinde Fevzi Koç, kavga ettiği Uğur ve Burhan Otu kardeşleri çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü.

Arpaçay ilçesi Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi Koç daha önce aralarında husumet bulunan Uğur Otu ve Burhan Otu ile saat 10.00 sıralarında İlçe Tarım Müdürlüğü önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fevzi Koç, belindeki tabancıyı çıkartıp, iki kardeşe ateş etti. Otu kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi iki kardeşe dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Otu kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi Koç, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel