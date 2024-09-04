TÜİB, Karabağ Şehitlerinin Ailelerini Ankara'da Ağırladı

Türkiye Azerbaycan İş adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB), Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin yakınlarını başkent Ankara'da misafir etti.

TÜİB ile Azerbaycan YAŞAT Fonu (Yaşat Vakfı) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Karabağ şehitlerinin aileleri Türkiye'de misafir edildi.

TÜİB'in Ankara'da bulunan ofisine gelen şehit yakınları, AA muhabirine, çocuklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabağ'da şehit düşen Üsteğmen Rövşen Nurzade'nin babası tiyatro sanatçısı Ali Nur, Azerbaycan'ın merhum ulusal lideri Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerine atıfta bulunarak Türkiye ve Azerbaycan'ın tarih boyunca birbirine destek olduğunu söyledi.

Nur, Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtardığını belirterek Mustafa Kemal Atatürk ile Azerbaycanlı siyasetçi ve yazar Neriman Nerimanov'un dostluk ilişkilerinden bahsetti.

2. Karabağ Savaşı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği sayesinde zafer elde ettiklerini kaydeden Nur, "Türkiye, dünyanın lider ülkelerinden biridir. Sayın Erdoğan, Zafer Bayramı'nda bizi kabul etti ve kendisiyle görüştük." dedi.

Nur, oğlunun yaralanmasına rağmen görevini sürdürdüğünü aktararak, "Bizim evlatlarımız kanları pahasına topraklarımızı kurtardı. Savaşta iki kez yaralandı fakat görevini sürdürdü. Şuşa'da şehit oldu. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Bizim evlatlarımız yurdu yaşatmak için can verdi. ya zafer ya ölüm dediler ve zafer kazandılar. Bu zaferde Türk dünyasının lideri Erdoğan'ın büyük hizmetleri oldu. O, İlham Aliyev'in arkasında dağ gibi durdu. Dünyayı yöneten güçleri yerine oturttu. Karabağ Türk toprağıdır. Yavrularımız orada bu nedenle şehit oldu." diye konuştu.

"Evladım, 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda kahramanca şehit oldu"

Şehit Binbaşı İlkin Ahadzade'nin babası Kalemşah Ahadov, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk kardeşleriyle bir arada olmak için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Ahadov, "Türk halkı bizi çok iyi karşıladı. Bizi saygıyla ağırladılar. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştük. O da bizi çok samimi karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştük. Bize moral verdi. Allah onu Türk halkının başından eksik etmesin. Hepimizle tek tek görüştü ve ilgilendi." ifadelerini kullandı.

Şehit oğlundan da bahseden Ahadov, "Evladım çocukluktan itibaren asker olmak istiyordu ve oldu. 13 yılı siperlerde geçti. 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda kahramanca şehit oldu. Şehit olduğunda 35 yaşındaydı ve bize 3 evladı emanet kaldı." şeklinde konuştu.

Şehit kardeşler İntikam ve Nurlan Askerli'nin annesi Ziba Askerova ise şunları söyledi:

"Nurlan, Nisan 2016'daki çatışmalarda, İntikam, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit oldu. Her ikisi judocu ve boksördü. Özel kuvvetlerde görev yapıyorlardı. Bir evden bir şehit varsa diğer çocuğu savaşa götürmüyorlar. Fakat savaş başladığında İntikam geldi ve benden helallik istedi. Çünkü kardeşine söz vermişti. Kardeşi 2016'da onun kucağında son nefesini vermişti ve 'keşke Şuşa'da şehit olsaydım' demişti. İntikam özel kuvvetlerde dağcılık kursunda okudu. Isparta'da eğitim gördü. 44 günlük savaşta yer aldı. Savaşın bitmesine 2 saat kala şehit oldu. İntikam şehit olduktan sonra oğlu doğdu. İsmini İntikam koydum. Şimdi küçük İntikam büyüyor. Tüm şehitlerin ruhu önünde baş eğiyorum. Savaşan evlatların kahramanlıkları önünde baş eğiyorum."