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Son dakika haber! 2 İLDEKİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

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Son dakika haber! 2 İLDEKİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

Son dakika haberler: İZMİR Jandarma Komutanlığı ile MİT Bölge Başkanlığı'nca kentte ve Muğla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR Jandarma Komutanlığı ile MİT Bölge Başkanlığı'nca kentte ve Muğla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Bölge Başkanlığı'nın 3 ay süren çalışmalarının ardından 6 şüphelinin 'örgütlü göçmen kaçakçılığı' suçunu işledikleri tespit edildi. Ekipler, 27 Ağustos'ta İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde operasyon düzenledi. 5 ev ve 2 araçta yapılan aramalarda; 13 cep telefonu, 11 SIM kart, 17 hafıza kartı, 1 laptop, 1 el telsizi, 4 tarihi eser niteliğinde obje, 13 mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 400 TL, 63 gram kubar esrar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası adliye sevk edildi. Şüphelilerden İ.E., S.T.H., T.K. ve U.G.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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