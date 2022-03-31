2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskında ekipler, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı

2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı

2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Kocaeli, Finans, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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