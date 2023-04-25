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2 HEMŞİREYE SALDIRAN 3 HASTA YAKINI TUTUKLANDI

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Şanlıurfa'da 2 hemşireye tekmeli, yumruklu saldırı (2)Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde 2 hemşireye saldırdığı için gözaltına alınan hasta yakınları İbrahim Halil Yamaç, Mustafa Yamaç ve Aslan Yeşilay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da 2 hemşireye tekmeli, yumruklu saldırı (2)

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde 2 hemşireye saldırdığı için gözaltına alınan hasta yakınları İbrahim Halil Yamaç, Mustafa Yamaç ve Aslan Yeşilay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Şanlıurfa Güncel Haberler

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