2 GÜN İÇERİSİNDE 5 İŞ YERİNİ SOYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 2 gün içinde 5 işyerinin kasasından 10 bin lira çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, V.C. (26) ve Emre C.(23), 2 gün içerisinde Cumhuriyet ve Yenimahalle mahallelerindeki 5 iş yerinin camlarından içeri girerek, kasalarından yaklaşık 10 bin TL para ile cep telefonu çaldı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 2 şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, V.C., ev hapsine çarptırıldı. (DHA)