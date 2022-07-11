2 gün boyunca gözünde sinek larvası ile yaşadı

Gözüne sinek çarpmasından sonra gözde kaşınma ve kızarma şikayetleri başlayan 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner, acil serviste gözünü yıkattı. Şikayetleri 2 gün boyunca geçmeyince göz hekimine başvuran hasta, yapılan muayenede gözünde canlı sinek larvası olduğunu öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Tüzüner, "Larvanın 2 gün gözümde yaşaması enteresan bir durum. Gözümün içinde seyahat etmiş" dedi.

İlginç olay İzmir'de yaşandı. Geçen çarşamba günü eşiyle birlikte market alışverişinden çıkan 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner'in gözüne yolda yürürken sinek çarptı. Gözünün içine sinek kaçması endişesi yaşayan hasta, gözle görünür bir yabancı cisme rastlamayınca hastaneye gitmedi. Gece saatlerinde kaşınma ve kızarma şikayetleri devam edince acil servise başvuran Tüzüner'e, göz yıkama işlemi uygulandı. Kısa süreli rahatlayan hasta, şikayetleri 2 gün boyunca devam edince soluğu Medicana International İzmir Hastanesinde aldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Kerci tarafından yapılan muayenede ise ilginç gerçek ortaya çıktı. Hastanın göz kapağının altında bir sinek larvası olduğunu fark eden doktor, kulak çubuğu ile larvayı gözden çıkarttı. Larvanın kulak çubuğu yüzeyinde hareket etmeyi sürdürmesi ise hem hastayı hem de doktoru şoke etti.

"GÖZÜMÜN İÇİNDE SEYAHAT ETMİŞ"

Tüzüner, "Geçen çarşamba marketten çıkıp yolda yürürken gözüme bir şey çarptı. Sonra kaşınmaya ve kızarmaya başladı. Eşim ve çevremdekiler de gözüme ne girdiğine baktı ama bir şey göremediler. Gece yarısına kadar bu ızdırabı çektim. Ardından acil servise başvurdum ve gözümü yıkadılar. Rahatladım gibi geldi ama sonra yine şikayetlerim devam etti. Ardından Gökhan Bey'e geldim. Muayene sırasında gözümün içinde bir larva olduğunu gördü ve çıkardı. Şaşırdık. Belki de gözüme çarpan sinek, o anda larvasını bıraktı. Larvanın gözümde hareket ettiğini fark etmemiştim ama bir sağ tarafta, bir sol tarafta bir cisim varmış gibiydi. 2 gün gözümde yaşaması enteresan bir durum. Gözümün içinde seyahat etmiş. Buna benzer sorun yaşayan hastalar hemen göz doktoruna gitmeli. O kadar küçük ki gözle görünmüyor" diye konuştu.

"HALA YAŞIYORDU"

Op. Dr. Kerci ise "Yıkama işlemi anlık olarak bir rahatlama sağlasa da yabancı cisim hala gözde kaldığı için bu rahatlama hastamız için uzun sürmemiş. Hastamız 2 gün sonra bize başvurdu. Ben de önce yüzey bölgeye yapışan cisim var mı diye kontrol ettim ama yoktu. Hastanın göz kapağının altına baktığımda ise küçük ve siyah bir nokta gördüm. Önce yaprak parçası sandım. Kulak çubuğu ile almaya çalışırken cismin bir anda hareket ettiğini gördüm. Yabancı maddenin bir sinek larvası olduğunu fark ettiğimde ben de şaşırdım. Kulak çubuğunu yaklaştırdığım anda kaçtı ancak bir şekilde yakalayıp çıkardım. Çıkardıktan sonra da hala yaşıyordu ve hareket etmeye devam ediyordu" diyerek muayene sırasında yaşananları anlattı.

"ÇIPLAK GÖZLE GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Göze kaçan yabancı cisimler ilk anda büyük bir reaksiyona neden olsa da zaman içinde koruma mekanizması ile şikayetlerin azaldığına dikkat çeken Kerci, "Hastalar gözlerini kapatarak bir rahatlık sağlamaya çalışır ama bir göz hekimine görünmezlerse şikayetler artmaya ve sorunlar büyümeye başlayabilir. Bu tür durumlarda hastaların göz hekimine başvurması gerekiyor. Bu larvayı çıplak gözle görmek mümkün değil. Biz 40 kat büyüterek bulabildik" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel