2 genç kız sözlü olarak tacize uğradıkları kişiyi tekme tokat dövdü - Haberler

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2 genç kız sözlü olarak tacize uğradıkları kişiyi tekme tokat dövdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da 2 genç kız, sözlü olarak taciz edildiklerini iddia ettikleri genç erkeği tekme tokat dövdü.

Ankara'da 2 genç kız, sözlü olarak taciz edildiklerini iddia ettikleri genç erkeği tekme tokat dövdü.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak bir genç erkek taciz etti. Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı. Yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi. Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi.

(Musa Erdoğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Ankara Güncel Haberler

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