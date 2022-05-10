2 gemiyle 202 yolcu geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 gemiyle 202 yolcu geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
2 gemiyle 202 yolcu geldi

Havaların ısınması ile birlikte Bodrum'da turist hareketliliği yaşanmaya başladı.

Havaların ısınması ile birlikte Bodrum'da turist hareketliliği yaşanmaya başladı. 110 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisi Emerald Azzurra ile 72 metre uzunluğundaki yelkenli gemi Star Flyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine toplam 202 yolcu getirdi.

2022 yılında yapımı tamamlanan ve denize indirilen 110 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki lüks yolcu gemisi Emerald Azzurra, Kuşadası'ndan Bodrum'a gelerek Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

Misafirlerine lüks kruvaziyer tatili imkanı sunan 100 yolcu kapasiteli Bahama bayraklı gemide ağırlıklı İngiliz ve Amerikalı 84 yolcu, 70 mürettebat bulunuyor. Lüks yolcu gemisi akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Rodos adasına hareket edecek.

YELKENLİ GEMİYLE 118 YOLCU GELDİ

72 metre uzunluğundaki Malta Bayraklı Star Flyer isimli yelkenli, ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve Alman olmak üzere 118 yolcusu ve 69 mürettebatı ile Rodos'tan Bodrum'a geldi. Gemi, akşam saatlerinde Dalyan'a hareket edecek.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan yaptığı yazılı açıklamada "Her gün yeni bir gemiyi limanımızda görmek bizleri çok umutlandırıyor. Bodrum'a yakışan bir tabloyu daha da ileriye taşıyabilmek en önemli gayelerimizden. Sezon harika başladı" dedi.

(Hamdi Yörür - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title