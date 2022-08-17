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2.el araç satışında sınırlamalar: Neler değişti, kimi, nasıl etkileyecek?

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Sequence 01_32. el otomobil satışlarına "6 ay 6 bin km" sınırlaması fiyatları düşürür mü?Bu bir regülasyon mu, serbest ticaret hakkına müdahale mi?Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Candan Yıldız'a yorumladı.

Sequence 01_32. el otomobil satışlarına "6 ay 6 bin km" sınırlaması fiyatları düşürür mü?

Bu bir regülasyon mu, serbest ticaret hakkına müdahale mi?

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Candan Yıldız'a yorumladı.

DailyMotion.com / Güncel

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