2.el araç satışında sınırlamalar: Neler değişti, kimi, nasıl etkileyecek?
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Sequence 01_32. el otomobil satışlarına "6 ay 6 bin km" sınırlaması fiyatları düşürür mü?Bu bir regülasyon mu, serbest ticaret hakkına müdahale mi?Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Candan Yıldız'a yorumladı.
Sequence 01_32. el otomobil satışlarına "6 ay 6 bin km" sınırlaması fiyatları düşürür mü?
Bu bir regülasyon mu, serbest ticaret hakkına müdahale mi?
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Candan Yıldız'a yorumladı.
DailyMotion.com / Güncel