2. Dünya Çin Bilimciler Konferansı Fujian'da Başladı

YAPAY ZEKA ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri

2. Dünya Çin Bilimciler Konferansı, Pazar günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Nanping kentinde başladı. Konferans, dünya için Çin medeniyetini anlamayı ve modernleşmeyi teşvik etmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

2. Dünya Çin Bilimciler Konferansı, Pazar günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Nanping kentinde başladı. Konferans, dünya için Çin medeniyetini anlamayı ve modernleşmeyi teşvik etmeyi hedefliyor.

Etkinliğe dünya genelinde 60 ülkeden 200'den fazla temsilci katıldı.

Etkinliğe katılanlar, Çin medeniyetini desteklemek, üç önemli küresel inisiyatifi hayata geçirmek ve daha iyi bir dünya inşa etmek üzere birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)