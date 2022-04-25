2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Haberler

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2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

AA - Güncel
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Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, mayın arama köpeği "Moçi"nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü 2 düdüklü tencere buldu.

Yapılan kontrolde düdüklü tencerelerde 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcılar aynı bölgede imha edildi.

AA / Güncel

Patlayıcı, Bingöl, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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