2 çocuğunun mezun olduğu üniversiteden dereceyle diploma aldı - Haberler

ZONGULDAK'ta Filiz Kibaroğlu (46), da önce 2 çocuğunun mezun olduğu Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tarih bölümünden birincilikle mezun olarak, kep atma heyecanı yaşadı. Filiz Kibaroğlu, Herkesi yetiştiren, çocukları yetiştiren, geleceği yetiştiren anneler olduğu için tüm kadınların okuması taraftarıyım." diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için bugün Kemal Köksal Stadyumu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende dereceyle mezun olanlara plaket verilti. Tarih bölümünü birincilikle bitiren 4 çocuk annesi Filiz Kibaroğlu da aynı zamanda üniversite ikincisi olarak plaketini aldı. Oğlu Hasan Ömer Güneş (26) Bilgisayar Teknolojileri, kızı İremnur Güneş (25) Sosyoloji bölümünü bitiren Filiz Kibaroğlu, aynı üniversitede psikoloji bölümünde ise çift anadal programına (ÇAP) devam ediyor.

Annesinin kep atma törenine katılan kızı İremnur Güneş, "Annemle aynı fakülteden mezun olmak gurur verici." dedi.