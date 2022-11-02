2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı köyde, ekipler hayvanlara kuduz aşısı yaptı (3)

ÇIKIŞLARINA 5 GÜN YASAKLAMA

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda, Göldüzü köyünde köpek ısırması sonucu yaralanan ve tedavileri Ankara'da devam eden 2 çocuğa kuduz teşhisi konulması ile ilgili birtakım kararlar alındı. Kararlara göre, 15 köy ve bağlı mezralarda ikinci emre kadar hayvan giriş-çıkışları yasaklandı ve hayvan kesimi de 5 gün süreyle durduruldu. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar ise şöyle:

ilçe Hıfzıssıhha kararı alınana dek, hayvan giriş-çıkışına kapatılmasına, hayvan kesimi ve satışının durdurulmasına, hayvan otlatılması ve hayvanların köy içerisinde dolaşımının 5 (beş) gün süre ile yasaklanmasına, kuduz riskli temas ve vakalar ile temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi ve aşılama çalışmalarının yapılmasına, okullarda vaka temaslısı riski bulunduğundan yukarıda adı geçen köylerde öğrencilere yönelik her türlü fiziki muayenenin il-ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince yapılmasına ve öğrencilere, öğretmenlere, okul personellerine eğitim verilmesine, İlçe Tarım Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince tüm başıboş hayvanların toplatılması ve barınağa tesliminin sağlanması, barınakta bu hayvanların diğer hayvanlardan izole edilmesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince sahipli hayvanların izole olarak tutulması ve hayvan sahiplerinin saha ekiplerince bilgilendirilmesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince sahada bulunan aşısız hayvanların kuduz aşılarının hızlı bir şekilde tamamlanması, kuduz saha çalışmalarında görevlendirilecek tüm kamu kurum personellerinin (Tarım, kolluk, belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü) koruma amaçlı aşılanmasının yapılması ve konu hakkında personellerin bilgilendirilmesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yukarıda adı geçen bağlı okullarda öğretmenler tarafından öğrencilerde mevcut durumun sorgulanması oluşabilecek yeni vakaların İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, kolluk kuvvetlerine bildiriminin sağlanması, İlçe Müftülüğü tarafından vakaların görüldüğü ve karantina altına alınan köy ve mezralarda imamlarca halka yönelik eğitim çalışmalarının yapılması, anonslarla halka ilgili duyuların bildirilmesi ve Cuma hutbesinde müftülükçe konunun ele alınması, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195'inci maddesinde yer alan yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."