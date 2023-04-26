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2. Çin Bilim ve Teknoloji Yeniliği Başarı Dönüşüm Fuarı Hefei'de Başladı

2. Çin Bilim ve Teknoloji Yeniliği Başarı Dönüşüm Fuarı Hefei'de Başladı

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HEFEİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei kentinde düzenlenen 2. Çin (Anhui) Bilim ve Teknoloji Yeniliği Başarı Dönüşüm Fuarı'nın ziyaretçileri, 26 Nisan 2023. Üç gün sürecek olan 2.

HEFEİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei kentinde düzenlenen 2. Çin (Anhui) Bilim ve Teknoloji Yeniliği Başarı Dönüşüm Fuarı'nın ziyaretçileri, 26 Nisan 2023.

Üç gün sürecek olan 2. Çin (Anhui) Bilim ve Teknoloji Yeniliği Başarı Dönüşüm Fuarı, Çarşamba günü Hefei'de başladı. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

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