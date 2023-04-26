2. Çin Bilim ve Teknoloji Yeniliği Başarı Dönüşüm Fuarı Hefei'de Başladı

HEFEİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei kentinde düzenlenen 2. Çin (Anhui) Bilim ve Teknoloji Yeniliği Başarı Dönüşüm Fuarı'nın ziyaretçileri, 26 Nisan 2023. Üç gün sürecek olan 2.