'2. Çin Araştırmaları Sempozyumu hazırlıklarına başladık'

Çin'de Okuyan Öğrenciler Derneği Başkanı Arda Tunçel, amaçlarını şöyle özetledi: "Derneği, Çin üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrenciler olarak, iki ülke arasındaki dayanışma ve bilimsel paylaşımı kuvvetlendirmek amacıyla kurduk. Çin ve Türkiye arasında akademik, ticari, kültürel alanda daha güçlü ilişkiler kurulması için çalışmalar yapacağız."

Şanghay kentinde uluslararası ticaret bölümünde yüksek lisans yaptığını şimdi tez savunma aşamasında olduğunu hatırlatan Tunçel, "Çin'de okuyan Türk öğrenciler olarak, sadece okumakla kalmayıp aynı zamanda elimizi taşın altına koyduk.2019'da Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen'in de katılımıyla Çin'de Türk Öğrenci Birliği adıyla bir platformun kuruluşunu ilan ettik. Aradan geçen üç yıllık sürede hem Türkiye hem de Çin'de bazı faaliyetleri gerçekleştirdik.Bu girişimleri Türkiye'de tüzel bir kişiliğe kavuşturmak adına derneğimizi kurduk. Derneğin kurulmasıyla beraber farklı çevrelerden son derece olumlu geri bildirimler aldık" dedi.

Çin'e yönelik bir kariyer etkinliği planladıklarını bunun ayrıntılarını yakında netleştirecekleriniz belirten Tunçel şöyle konuştu: "Faaliyetlerimizi merak edenler sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Bu etkinlikte Türkiye'ye ilgi duyan Çinli firmalar ile Çin'e ilgi duyan Türk firmalarına iş süreçlerini anlatacağız. Uluslararası olarak planladığımız etkinlikle Çin'i merak eden öğrencileri de bu ülkede kariyer imkanları hakkında bilgilendireceğiz.Akademik alandaki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz."

Geçen yıl birincisini gerçekleştirdikleri Türkiye Çin Sinoloji ve Çin Araştırmaları Sempozyumunun ikincisi için hazırlıklara başladıklarını dile getiren Tunçel şunları söyledi: "Kovid-19 döneminde başlattığımız Zoom üzerinden çevrimiçi pazar sohbetlerimize devam edeceğiz. Yakın zamanda 'Sıfır Kovid' politikası hakkında önemli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Uzmanlarla birlikte bu konuyu masaya yatırıp enine-boyuna tartışacağız. Hem Türkiye hem de Çin'deki durumu doğru değerlendirip, konuyla ilgili olarak tüm arkadaşlarımızı bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Pandemiden dolayı Çin'e dönemeyen arkadaşlarımızın Türkiye'de Çince pratik yapmalarını sağlamak için bazı kurumlarla iş birliği yapacağız."

İki ülke arasında ivme kazanan ticari ilişkilerin Çince eğitimini gündeme getirdiğini ve bu alanda ciddi eksiklik olduğunu söyleyen Tunçel konuşmasını şöyle noktaladı: "Bu konunun öncelikle bir devlet politikası olarak ele alınmasında yarar var. Biz de bu konuya olan talebin arttığına tanık oluyoruz. Derneğin kuruluş çalışmaları sırasında çeşitli üniversitelerle yaptığımız görüşmelerde bu talebi net olarak gördük. Önümüzdeki dönemde her iki ülkede karşılıklı olarak Türkçe ve Çince araştırma merkezlerinin kurulacağını öngörüyoruz. Dernek olarak bu konuda alimizden geleni yapmaya hazırız. Bu konuda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliğine açığız. İş dünyası, akademik veya farklı çevrelerden gelecek her türlü iş birliğine, iki ülkenin yararına olacak şekilde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Türkiye ve Çin'in ikili ilişkilerin gelişmesi noktasında üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

