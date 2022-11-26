2. Çin-Afrika Geleceğin Liderleri Diyalog Forumunda İlişkileri Derinleştirme Çağrıları Yapıldı

NAİROBİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Cuma günü sanal olarak düzenlenen 2. Çin-Afrika geleceğin liderleri diyalog forumunda katılımcılar, devamlı ve karşılıklı faydaların elde edilmesi için dostluğun ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması çağrılarını yineledi.

NAİROBİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Cuma günü sanal olarak düzenlenen 2. Çin- Afrika geleceğin liderleri diyalog forumunda katılımcılar, devamlı ve karşılıklı faydaların elde edilmesi için dostluğun ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması çağrılarını yineledi.

Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği'nin (CPAFFC) ev sahipliği yaptığı etkinlik; politika yapıcılar, diplomatlar, akademisyenler, öğrenciler ve sosyal refah örgütlerinin temsilcilerini içeren çok geniş yelpazede katılımcıyı biraraya getirdi.

CPAFFC Başkan Yardımcısı Jiang Jiang, Çin'in insan refahının geliştirilmesine yönelik ortak bir vizyonla Afrika ülkeleriyle güçlü bir bağ kurduğunu söyledi. "Zor zamanlarda Çin-Afrika dayanışma ve dostluğunda kesinlikle yeni bir sayfa açacağız" diyen Jiang, Çin'in Afrika'ya tıbbi yardımından Afrika kıtasında inşa edilen çeşitli işbirliğine dayalı simge demiryolu projelerine kadar birçok alandaki Çin ile Afrika arasındaki güçlü işbirliğinin onlarca yıl öncesine dayandığını hatırlattı.

Jiang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin kolaylaştırıcılığı ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) sonuçları dikkate alındığında Çin ile Afrika arasındaki kazan-kazan işbirliğinin parlak bir geleceğe sahip olduğunu belirtti.

Jiang, Çinli ve Afrikalı gençlere ortak kadere sahip bir topluluğun inşası kapsamında dostluk, karşılıklı alışverişler ve işbirliğinin ileri götürülmesinin ön saflarında yer alma çağrısında bulundu.

Senegal'in Çin Büyükelçisi Ibrahima Sory Sylla, gençlerin deneyimlerini ve en iyi uygulamaları paylaşmalarına yönelik bir platformun oluşturulmasının, Afrika ve Çin'in müreffeh ve uyumlu bir geleceğe sahip olması açısından kilit önemde olduğunu dile getirdi.

Sylla, gençliğin enerji, çeviklik ve inovasyonundan yararlanmanın, 29-30 Kasım 2021 tarihlerinde Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 8. FOCAC Bakanlar Konferansı'nın önemli sonuçlarının hayata geçirilmesinde anahtar rol oynadığını söyledi.

Büyükelçi; Çinli ve Afrikalı gençlerin, kültür, eğitim, diplomasi ve kırsal kalkınma gibi stratejik alanlardaki işbirliğinin canlandırılması çabalarının merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Orta Çin Normal Üniversitesi Psikoloji Okulu'nda doktora yapan Tanzanyalı bir genç olan Lugazo Abubakar, diyalog forumunun, barış, birlik ve ortak refahın desteklenmesinin aracı olarak Çinli ve Afrika gençler arasında yeni bir samimi dostluk yolunun çizilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Abubakar, Çin'de gördüğü altı yıllık eğitimin, kendisini dönüştürdüğünü, zamanını ve gençlik enerjisini gönüllü olarak insanlığın ortak iyiliğini geliştirmek üzere kullanma konusunda esin kaynağı olduğunu belirtti.

Beijing Normal Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Lesotholu bir genç olan Lineo Kobeli, genç neslin, iklim değişikliği ve yoksulluk gibi insanlığın karşı karşıya olduğu ortak sorunları çözmek için coğrafya, inanç ve etnik kimliklerin sınırlarını yıkmaları için zamanın uygun olduğunu dile getirdi.

Diyalog, "daha iyi bir geleceğin yaratılmasında gençliğin gücünün kullanılması" temasıyla düzenlendi. Sanal foruma Çin'den ve 35 Afrika ülkesinden gençlik temsilcileri dahil yaklaşık 300 delege katıldı.