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2. Çanakkale Gençlik Çalıştayı Başlıyor

2. Çanakkale Gençlik Çalıştayı Başlıyor
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Çanakkale'de 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Çanakkale Gençlik Çalıştayı, gençlerin eğitim, kariyer ve kültürel sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

(ÇANAKKALE)- 2. Çanakkale Gençlik Çalıştayı, "Gençlik, Gençler için Çalışıyor" teması ile 16-17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Çanakkale Seramik Müzesi'nde düzenlenecek.

Çanakkale'de yaşayan 15-30 yaş arasındaki gençlerin eğitim, gençlik, kariyer, dilek-şikayet ve kültür alt başlıklarında yaşadıkları sorunlara, yapıcı çözüm önerileri bulunması hedefiyle organize edilen 2. Çanakkale Gençlik Çalıştayı başlıyor. "Gençlik, Gençler için Çalışıyor" temasıyla düzenlenecek çalıştay, 16-17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Çanakkale Seramik Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 'genc.canakkale' Instagram hesabını takip edebilecek ya da 'genc.canakkale' Instagram hesabında paylaşılan whatsapp bilgilendirme grubu bağlantısına tıklayarak çalıştay ekibine ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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