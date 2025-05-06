2. Çanakkale Gençlik Çalıştayı Başlıyor
Çanakkale'de 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Çanakkale Gençlik Çalıştayı, gençlerin eğitim, kariyer ve kültürel sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.
(ÇANAKKALE)- 2. Çanakkale Gençlik Çalıştayı, "Gençlik, Gençler için Çalışıyor" teması ile 16-17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Çanakkale Seramik Müzesi'nde düzenlenecek.
Çanakkale'de yaşayan 15-30 yaş arasındaki gençlerin eğitim, gençlik, kariyer, dilek-şikayet ve kültür alt başlıklarında yaşadıkları sorunlara, yapıcı çözüm önerileri bulunması hedefiyle organize edilen 2. Çanakkale Gençlik Çalıştayı başlıyor. "Gençlik, Gençler için Çalışıyor" temasıyla düzenlenecek çalıştay, 16-17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Çanakkale Seramik Müzesi'nde gerçekleştirilecek.
Detaylı bilgi almak isteyenler, 'genc.canakkale' Instagram hesabını takip edebilecek ya da 'genc.canakkale' Instagram hesabında paylaşılan whatsapp bilgilendirme grubu bağlantısına tıklayarak çalıştay ekibine ulaşabilecek.