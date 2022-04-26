2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor

ROMA mitolojisinde doğa ve yaban hayatın hakimi olan tanrıça Diana'nın biri İzmir'in Menderes ilçesindeki Notion Antik Kenti, diğeri ise Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık heykelcikleri ilk kez sergilenmeye başlandı. İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "Eserler o günün bölgeler arası kültürel ilişkilerini gösteriyor hem de inanç sistemine dair birçok bilgiyi veriyor" dedi.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, bir süre önce ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı. Yetkililerin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserler, İzmir Müze Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın merkezi konumundaki vitrin ile etrafında ve fuayede konumlandırıldı. Müzede bu defa sergilenen eserler Roma mitolojisinde doğanın ve yaban hayatın tanrıçası Diana heykelcikleri oldu.

Eserlerle ilgili bilgi veren İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "Diana, Roma mitolojisinde doğanın ve yaban dünyanın hakimi bir tanrıça. İlk kez sergileniyor. Eserler o günün bölgeler arası kültürel ilişkilerini gösteriyor hem de inanç sistemine dair birçok bilgiyi veriyor. Nerede bulunduğu ise kullanımıyla ilgili bilgileri öğrenmemize yardımcı oluyor. Bu bir mezar ya da kutsal alan olabilir. Diana heykelcikleri, genelde mezarda bulunuyor. Tanrıçanın rolünü biliyoruz. Örneğin bir çocuk mezarında bulunursa, çocuğu öte dünyada da koruması amaçlanmıştır. Yani çocuğa refakat etmesini, onu öte dünyada korumasını arzu ettikleri için mezara koymuşlardır" dedi.