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2 bin 900 rakımlı askeri üs bölgesinin kardan kapalı yolu açıldı

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2 bin 900 rakımlı askeri üs bölgesinin kardan kapalı yolu açıldı

VAN'ın Saray ilçesinde, 2 mahalle ve aynı güzergahta bulunan 2 bin 900 rakımlı askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, 2 gün süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

VAN'ın Saray ilçesinde, 2 mahalle ve aynı güzergahta bulunan 2 bin 900 rakımlı askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, 2 gün süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Saray'a 40 kilometre uzaklıktaki Turan ve Karahisar mahalleleri ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 900 rakımlı askeri üs bölgesinin yolu, geçen hafta kar yağışıyla ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı kapalı yolu açmak için çalışma başlattı. Ekipler, iş makinelerinin de boyunu aşan ve tipinin hakim olduğu bölgede kar küredi. Yolu yeniden ulaşıma 2 gün sonra açan ekiplerin çalışmaları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saray Güncel Haberler

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