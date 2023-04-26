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2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de

2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı" ifadeleri kullanıldı.  Başvuruların 28 Nisan-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Güncel

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