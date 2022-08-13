2. Beijing Uluslararası Film Festivali Başladı

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Bir hafta sürecek 12. Beijing Uluslararası Film Festivali Çin'in başkenti Beijing'de Cumartesi günü başladı. Festivalde bu yılki yarışma bölümü olan Tiantan Ödülü için 16 film aday gösterildi. 16 aday arasında Çin filmi "Kayıp Zamanın İzinde (In Search of Lost Time)" ve diğer ülkelerden, "Anadolu Leoparı (Anatolian Leopard)", "Jane'i Ara (Call Jane)" ve "Hızlı & Hisli Aşk (Fast & Feel Love)" gibi eserler yer alıyor. Film festivalinin 20 Ağustos'taki kapanış ve ödül töreninde farklı kategorilerde toplam 10 kazanan açıklanacak. Organizatörlere göre film festivali kapsamında, ödüllerin verileceği yarışma bölümünün yanı sıra bir film panoraması, bir üniversite öğrencisi film festivali ve çeşitli temalarda forumlar da yapılacak.