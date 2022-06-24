2 Bakanlık arasında Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı protokolü imzalandı

KOSGEB 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' protokolü Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalandı.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden hayata geçirmek için düzenlenen KOSGEB "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' protokolü bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank imza töreninde, "Kültür ve Tuzim Bakanlığımızla geliştirdiğimiz program ile bu meslekleri hayata geçirmek istiyoruz. Sağlayacağımız desteklerle usta çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkar yetiştirilmesine katkı sunacağız. İlk defa uygulanacak bu desteğin süreçlerini büyük bir titizlikle çalıştık. Kültür mirasımızın taşıyıcısı olan tüm zanaatkarlarımızı kapsamaya özen gösterdik. Ticaret Bakanlığımızın yayınladığı geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler listesi var. Bu listede 31 farklı ham maddeyle üretim yapan meslekler yer alıyor. Belki çoğumuzun hiç duymadığı bir kısmımızın da unuttuğu meslekler var. Sedef kakmacılık, şimşir tarak yapılmalı. Çeşme bülbülü, hebbahlık, kök boyacılığı, dantel örme, hallaçlık, kalpkavi, kazaziye yapımı diye uzayıp giden bir listeden bahsediyoruz. İşte biz de programı kurgularken bu listeyi esas aldık. Mesleklerin bu listede yer alan ustalarımız vereceğimiz destekten yararlanacak ve böylece yeni insanların yetişmesini önü açılmıştır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın sanatçı tanıtma kartına sahip olanlar veya yaşayan insan vazifeleri ulusal envanterinde yer alanlarda bu programdaki desteklerden faydalanabilecekler. Tüm unsurlarıyla birlikte 250 bin liraya kadar çıkabilecek bir hibe desteğinden bahsediyoruz. Ben biraz önce bakanımıza söyledim. Eğer bu rakamın revize edilmesi gerekiyorsa buna da hazırız. Bu hususta adım atabiliriz." dedi.

BAKAN ERSOY: KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ADINA ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı / Güncel