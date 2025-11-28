Haberler

2 Aylık Afra Sıla için Acil Yardım Çağrısı

Güncelleme:
Tekirdağ'da SMA Tip-1 teşhisi konulan 2 aylık Afra Sıla Koç'un ailevi durumu ve tedavi masrafları için başlatılan yardım kampanyasında sadece %2'lik kısmı toplanabildi. Aile, hayırseverlerden ve devletten destek bekliyor.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konulan ve valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılan 2 aylık Afra Sıla Koç'un annesi Ayşegül Koç, "Doğumunun sevincini yaşayamadan en ağır hastalıkla savaşmaya başladık. Her güne umutla uyanıyorum ama kızım günden güne eriyor. O benim güneşim. Lütfen güneşimin sönmesine izin vermeyin" dedi.

Kapaklı ilçesinde kamyon şoförü Kamil Koç (32) ile ev kadını Ayşegül Koç'un (26), Hüseyin Can'dan (6) sonra dünyaya gelen ikinci çocukları Afra Sıla'ya henüz 9 günlükken SMA-1 teşhisi konuldu. Afra Sıla'nın tedavi giderlerinin karşılanması için ailenin başvurusu sonrası 13 Kasım'da Tekirdağ Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada bugüne kadar tedavi masraflarının ancak yüzde 2'si toplanabildi.

'TEK İSTEĞİM, BANA BİR GÜN SARILMASI'

Anne Ayşegül Koç, "Kızım daha minicik bir bebek. Onu kucağıma alıp, koklamaya doyamadan SMA Tip-1 teşhisi kondu. Doğumunun sevincini yaşayamadan en ağır hastalıkla savaşmaya başladık. Her güne umutla uyanıyorum ama kızım günden güne eriyor. O benim güneşim. Lütfen güneşimin sönmesine izin vermeyin. Kızımın hastalığı hızla ilerliyor. Artık dışkısını bile ilaçla yapabiliyor, kasları eriyor. Zamanımız yok. Bir gün daha bizim aleyhimize işliyor. Tek isteğim bana bir gün sarılması. Onun bir elinin kıpırdamasıyla dünyalar benim oluyor. Her zaman kızıma söz veriyorum. Bu savaşı kazanacağız. Türkiye'ye sesleniyorum; ne olur kızımın minik ellerinden tutun" dedi.

'KIZIMI KOKLAYAMIYORUM'

Baba Kamil Koç, kızının tedavisi için büyük mücadele verdiklerini ancak masrafların artık karşılanamaz hale geldiğini söyledi. Kamil Koç, "Kızımın ilaçlarına yetişemiyorum. Masraflar çok yüksek. Bazen kızımın odasına girmeye bile korkuyorum. Enfeksiyon kapmasın diye koklayamıyorum, kucağıma alamıyorum. Bir baba için bundan daha büyük bir acı var mı? Devletimizden ve hayırseverlerden destek istiyorum. Allah rızası için kızımıza umut olun. Kızım için açılan yardım kampanyasında bugüne kadar yüzde 2'lik bölümünün toplanabildi. Biz sadece kızımız yaşasın istiyoruz. Savaşmaya hazırız ama tek başımıza kazanamayız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Onur KAYA/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
