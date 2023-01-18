'2 AYDA TESLİM EDİLECEK' DENİLEN EVLERİ ONLARCA KİŞİYE SATMIŞLAR

ANTALYA'da ev almak isteyen onlarca kişi, iddiaya göre emlakçıların yönlendirmesiyle ulaştıkları kooperatif tarafından dolandırıldı. Ev almak için evini satan, borç alan ve daire başı 500 ila 700 bin lira arası ödeme yapan kişiler, '2 ayda teslim edilecek' denilen evlerin 1 yıldır teslim edilmemesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

Muratpaşa ilçesinde emlakçılık yapan M.K., A.S. ve M.K., iddiaya göre geçen sene ev almak isteyen kişileri Kepez ilçesindeki bir kooperatifin inşaatına yönlendirdi. Kooperatif sorumluları ise inşaat halindeki binanın 2 ay içerisinde biteceğini ve tapuların teslim edileceğini söyledi.

Piyasadaki eş değer konut fiyatlarından 40-50 bin lira daha ucuz olan evleri almak için çoğunluğu yabancı onlarca kişi girişimde bulundu. Ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyen bazı kişiler evlerini sattı, bazıları biriktirdiği parasını, kimileri ise yakınlarından borç alarak verdi. Evlerin satışı için de kişilere noter huzurunda kooperatif hissesi satışı yapıldı. Hisse satışıyla emlakçı tarafından yine noter huzurunda 'ileriye dönük borcu yoktur' yazılı evrak verildi. Aradan geçen 2 ayın ardından evlerin teslim edilmemesi ve inşaatın ilerlemesi üzerine huzursuzluk başladı.

Dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, toplanarak haklarını aramaya başladı. Buluşan mağdurlar yaptıkları incelemede aynı dairelerin başka kişilere de satıldığını gördü. Bunun üzerine evler için kişi başı 500 ila 700 bin lira arası ödeme yapan yaklaşık 70 kişi savcılığa giderek, emlakçılar M.K., A.S., M.K. ve kooperatif sorumlularından şikayetçi oldu.

'PİYASADAN 40-50 BİN LİRA DAHA UYGUNDU'

Kendilerini emlakçının yönlendirdiğini belirten mağdurlardan Caner Taçyıldız, "Bir yatırım yapmak veya yeni ev sahibi olmak maksadıyla bir emlakçıya başvurdum. Emlakçı bizlere bir kooperatif olduğunu söyledi. O günün şartlarıyla piyasadan 40-50 bin lira daha uygundu. Biz de bu evleri satın aldık. Bu evlerin tapularının 2 ay sonra çıkacağı söylenmesine rağmen halen çıkmadı. Şüphelerimiz üzerine avukat tuttuk ve kooperatif yönetimi ile emlakçı arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı. Konuşmalarda kooperatifin başından beri dolandırma amaçlı bu işe girdiğini, emlakçıların da bu işin içinde olduğunu gördük" dedi.

'AYNI DAİRELERİ BAŞKA ARKADAŞLARA SATMIŞLAR'

Mağdur kişilerin çoğunun tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Taçyıldız, "Bizden sonra da aynı daireleri başka arkadaşlara satmışlar. Konuşmaları gördükten sonra evin gelmesi gibi bir umudumuz yok. İnsanlar buraya paralarını verdi, en azından bu parayı kurtarma derdindeyiz. O gün verdiğimiz parayla da daire alabiliyorduk. Ancak biraz daha ekonomik olur diye düşünerek o dairelere yöneldik. Hepimiz aynı emlakçıdan aldık. Hepimiz avukatımız aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

3 küçük çocuğu olduğunu ve zor durumda kaldığını belirten Diana İanaeva, "Bir hayalim vardı Antalya'da ev alıp çocuklarımla yaşamak istiyordum. Başka bir dairem vardı, onu sattım. Bir emlakçıdan daireyi aldım. Yaklaşık 1 yıldır tapu çıkmıyordu. Sürekli beni oyalıyorlardı. Bana bir kooperatif önerdiler, onlara güvenip aldım. Ev için 680 bin lira ödedim. Şimdi çocuklarımla kirada oturuyorum. Adalet istiyorum" diye konuştu.

Emlakçıların kendilerine garanti verdiğini söyleyen Akhmatova Petimat, "Geçen sene Antalya'da inşaat halindeyken bir daire satın aldık. 'Tapuyu 2 aya çıkaracağız' dediler. Ancak hala bekliyoruz. İnşaatın olduğu yere gidiyoruz. 1 sene geçti hala 'Çıkacak bekle' diyorlar. Bu ev için 20 bin dolar borç aldık. 2 çocuğumla kirada oturuyoruz. Fiyat uygun olduğu için akrabam ve yakın arkadaşım da oradan daire aldı. Emlakçılar garanti verdi, öyle satın aldık" dedi.

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Aza Vazarkhanova, "Annem senelerce çalışıp para biriktirdi. Türkiye'ye gelip buradan ev almak istedi ancak bunların eline düştü. Çok üzgün ve evi olmadığı için buraya gelemiyor. Evi almak için 700 bin lira ödedik. Üzerinden 1 sene geçti, hala sonuç yok" ifadelerini kullandı.