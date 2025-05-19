2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları Kuzey Makedonya'da Yapıldı

2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları Kuzey Makedonya'da Yapıldı
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Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde düzenlenen 2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları'na, farklı ülkelerden Maarif Okulları öğrencileri katıldı. Turnuvada futsal, masa tenisi ve okçuluk branşlarında yarışmalar gerçekleşti.

Maarif Okulları 2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları, Kuzey Makedonya'da düzenlendi.

Uluslararası Maarif Okulları'nın Kalkandelen şehrindeki kampüsünde düzenlenen 2. Avrupa ve Balkan Spor Oyunları'na, Avusturya, Belçika, Fransa, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan Maarif Okulları öğrencileri katıldı.

Turnuvanın açılışı, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek tarafından yapıldı.

Turnuva, futsal, masa tenisi ve okçuluk branşlarında büyük bir heyecana sahne oldu.

Maarif Okulları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının pekişmesi ve öğrencilere yakından tanışma fırsatı sunan organizasyon, katılımcılara hem sportif hem de kültürel anlamda deneyim sundu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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