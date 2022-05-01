2 Asker Şehit Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 Asker Şehit Oldu

ANKA - Tamer Arda Erşin - Güncel
 - Güncelleme:
2 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı’nın hastanede, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in de Şırnak’ta şehit olduğunu açıkladı.

AKDENİZ, MERSİN (ANKA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın hastanede, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in de Şırnak'ta şehit olduğunu açıkladı.

MSB, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in 30 Nisan 2022 tarihinde Şırnak'ta şehit düştüğünü duyurdu. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

MSB, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın da tedavi gördüğü hastanede 30 Nisan 2022'de şehit olduğunu bildirdi. MSB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ANKA / Tamer Arda Erşin - Güncel

Piyade Uzman Çavuş, Akdeniz, Şırnak, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title