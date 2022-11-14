2 arkadaşının göndere çekerken şehit olduğu bayrağa, 48 yıl sonra selam durdu

KAHRAMANMARAŞLI Kıbrıs Gazisi Hacı Ahmet Tekce, 48 yıl sonra Barış Harekatı'nda Rum bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çekerken gözlerinin önünde 2 arkadaşının şehit olduğu Girne Kalesi'ne gitti. Duygusal anlar yaşayan Tekce, şimdi yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının da dalgalandığı Türk bayrağına selam durup, "Bu bayraklarımız burada sonsuza kadar dalgalanacak ve o 2 arkadaşımız sonsuza kadar anılacaktır" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KKTC'deki Tatlısu Belediyesi'nin 'Kıbrıs hatıraları yerinde canlanıyor' projesi ile 27 Kıbrıs Gazisini, 48 yıl sonra adaya götürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye önünden uğurladığı gazilerin 48 yıl sonra Kıbrıs'a giderek anılarını hatırlayıp yaşamaları için projeyi hazırladıklarını ve daha önce de bir grubu Kıbrıs'a gönderdiklerini söyledi.

Girne Kalesi'ni gezdikten sonra Karaoğlanoğlu ve Boğazhan şehitliklerini ziyaret eden gaziler, burada dua ettikten sonra KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile buluştu. Tatlısu Belediyesi'ni de ziyaret eden gaziler, burada belediye başkanı Hayri Orçan ile bir araya geldi. Hayri Orçan, Tatlısu Belediyesi olarak KKTC'de 7'nci gazi kafilesini ağırladıklarını ve savaştan sonra gelemeyen Kıbrıs gazilerini misafir etmeye devam edeceklerini belirterek, "48 yıl önce burada olan ve bize bu vatanı emanet eden hem onur hem de gurur verici bir durum, çok mutlu olduk. Onların varlığı bizim için çok önemli çünkü bugün bu vatanda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu onlara borçluyuz, tüm gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Onlara ne kadar minnet ve şükran duysak azdır, diye düşünüyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e de bu projede bize destek olduğu için özellikle teşekkür ediyorum, bize bu mutluluğu yaşattılar" diye konuştu.