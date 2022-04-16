Kırıkkale'de 2 istasyona 'kaçak akaryakıt' soruşturması

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı akaryakıt özel ekibince Kırıkkale'de, 2 akaryakıt istasyonuna düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek tespit edildi. Usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele özel ekipleri, Kırıkkale'de riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu tüm bilgi ve belgeleri toplayan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ekipler, 2 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerini devre dışı bırakan düzeneği, ofis bölümünde asma tavandaki ısıtıcının içinde ele geçirdi. Düzeneklerin istenildiğinde kaçak akaryakıt, istenildiğinde ise yasal akaryakıt verilmesini sağladığı tespit edildi.