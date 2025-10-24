2. Adana Mimarlık Festivali 'Güneye Bakmak' Temasıyla Başladı

Adana'da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana Şubesi tarafından "Güneye Bakmak" temasıyla düzenlenen 2. Adana Mimarlık Festivali başladı.

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı Semih Temizkan, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen açılışta, mimarlığın yalnızca nitelikli yapı tasarlama ve inşa etme sanatı olmadığını söyledi.

Her bireyin temel hakkı olan nitelikli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sunmanın mimarların hem mesleki görevi hem de topluma karşı sorumluluğu olduğunu ifade eden Temizkan, "Kentlerimiz ve yaşam alanlarımızın katılımcı, bilimsel, şehircilik ve planlama ilkeleri doğrultusunda oluşturulması, kamu ve toplum yararının gözetilmesi, uluslararası anlaşmalara esas olan duyarlılıkların kamusal politikaların her düzeyinde yer almasının sağlanması, ortak sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de festivalin "Güneye Bakmak" temasının yalnızca bir yönü değil, bakış açısını, kültürü, yaşam biçimini anlattığına işaret etti.

Mimarlığın kentin hafızasını, insan emeğini ve doğanın dengesini bir araya getiren en özel sanat dallarından biri olduğunu belirten Geçer, şöyle konuştu:

"Biz de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kentin tarihine, kültürüne ve mimari dokusuna sahip çıkmaya, Adana'yı daha yaşanabilir, estetik, sürdürülebilir bir şehir haline getirmeye kararlıyız. Mimarlar, akademisyenler ve gençlerin buluştuğu bu festival, yalnızca bir etkinlik değil düşüncenin, tasarımın ve dayanışmanın bir araya geldiği güçlü bir platformdur. Festivalin ilham veren tartışmalara, yeni fikirlere ve en güzel işbirliklerine vesile olmasını diliyorum."

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı Canan Aksu da festivalin mesleki bilinç oluşturmasının yanı sıra herkes için ilham verici ve faydalı bir platform olmasını diledi.

Mimarlığın yalnızca estetik ve teknik bir disiplin değil, aynı zamanda çevreyle uyumlu, insan odaklı kentler yaratma sorumluluğu olduğunu ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Bu festival, Adana'nın yerel değerlerini evrensel bir perspektifle buluşturarak mimarlığın bu dönüştürücü gücünü ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu festival, kentimizi, kültürümüzü ve geleceğimizi yeniden düşünmek için eşsiz bir fırsattır. Yerelden evrensele, geçmişten geleceğe uzanan bu yolculuk Adana'yı mimarlığın ve kültürün önemli merkezlerinden biri haline getirecektir çünkü mimarlık bir yaşam biçimidir."

Programda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş ile Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuriye Say da konuşma yaptı.

Yarın sona erecek festivalde paneller, sunumlar ve atölye çalışmaları yapılacak.